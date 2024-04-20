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المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف ثلاثة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي

2024-04-19

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية ثلاثة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة، وفي مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وحققت إصابات مباشرة فيها.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة اليوم: إنه ”دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة ورداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة ومنازل المدنيين، استهدف مقاتلونا تجمعاً لجنود ‏العدو الإسرائيلي وتجهيزاته التجسسية في موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة”.

واستهدف مقاتلو المقاومة تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بالأسلحة الصاروخية، كما استهدفوا التجهيزات ‏التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

إلى ذلك واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على المناطق الحدودية من الجنوب اللبناني، حيث قصف طيرانه المعادي بلدة عيترون ومنطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون.

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