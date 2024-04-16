المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في أكثر من موقع

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية بالأسلحة المناسبة العدو الإسرائيلي في مواقع عدة محققة إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الآمنة وآخرها في عين بعال والشهابية، قصف ‏مقاتلو المقاومة مقر قيادة الفرقة 146 في جعتون بصواريخ ‏الكاتيوشا وأوقعت فيها إصابات مباشرة”.

كما استهدف ‏مقاتلو المقاومة مقر وحدة المراقبة الجوية في “ميرون” بالأسلحة ‏الصاروخية والمدفعية، إضافة إلى استهداف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 للعدو الإسرائيلي في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وتصيبه مباشرة.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت بالأسلحة المناسبة أمس موقعاً للعدو الإسرائيلي وتجمعين لجنوده محققة إصابات مباشرة.

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