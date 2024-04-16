التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من سلوفاكيا لمرحلة الماجستير

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن 3 منح دراسية مقدمة من سلوفاكيا لمرحلة الدراسات العليا “الماجستير” في مختلف الاختصاصات المتوافرة لدى الجانب السلوفاكي للعام الدراسي 2024-2025.

وتضمن إعلان الوزارة الذي تلقت سانا نسخة منه شروط وإجراءات التقدم لهذه المنح وواجبات والتزامات الطالب الذي يتم قبوله وماهية المنح، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم الطلبات في مديرية العلاقات الثقافية بالوزارة اعتباراً من يوم الأحد 21-4-2024 ولغاية يوم الخميس 16-5-2024.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency