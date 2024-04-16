الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وأجواء ربيعية حارة نسبياً

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو /4 إلى 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً ربيعياً حاراً نسبياً مع ظهور بعض السحب المتفرقة مع أجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية شرقية خفيفة معتدلة السرعة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 30/15

المنطقة الجنوبية 28/14

المرتفعات الجبلية 20/9

المنطقة الوسطى 31/16

المنطقة الساحلية 28/17

المنطقة الشمالية 28/14

منطقة الجزيرة 29/13

المنطقة الشرقية 32/19

منطقة البادية 29/17 / .

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency