لافروف: أمريكا والغرب قلقون بشأن عمل دول بريكس

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن الولايات المتحدة ودولاً غربيةً أخرى يشعرون بقلق متزايد بشأن عمل دول مجموعة “بريكس”، لتطوير آلياتها المالية الخاصة.

ونقلت روسيا اليوم عن لافروف قوله خلال اجتماع لجنة المجلس العام لحزب روسيا الموحدة بشأن التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج: “إن هذا العمل يثير قلقاً متزايداً بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها الذين يفهمون أنه إذا نجحنا بهذا العمل فإنه سيزرع الشكوك في آليات العولمة التي تعمل تحت قيادة الولايات المتحدة والغرب”.

وأشار لافروف إلى أن موسكو مهتمة بتعزيز دور دول بريكس في الأنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية وتطوير التعاون بين البنوك وتوسيع استخدام العملات الوطنية، وتوحيد الجهود لإنشاء وكالة تصنيف وبورصة خاصة بها.

وتشكلت مجموعة “بريكس” من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لكن 23 دولةً أعربت عن رغبتها بالانضمام إليها بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.

وفي أعقاب القمة الأخيرة للمجموعة التي عقدت في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا خلال الفترة من الـ 22 إلى الـ 24 من آب الماضي، تمت دعوة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا رسمياً للانضمام إلى “بريكس” بدءاً من الأول من كانون الثاني 2024.

يشار إلى أن روسيا استلمت رئاسة مجموعة “بريكس” للعام الحالي.

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