الهيئة الشعبية لتحرير الجولان: من صنع الجلاء قادر على دحر الإرهاب واسترجاع الحقوق

دمشق-سانا

أكدت الهيئة الشعبية لتحرير الجولان أن يوم السابع عشر من نيسان يوم أغر في تاريخ سورية الحديثة ومنعطف بارز نحو الحرية ونيل الاستقلال والسيادة الوطنية ودحر المستعمر الفرنسي عن أرض الوطن.

وأشارت الهيئة في بيان لها بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لعيد الجلاء إلى أن من دحر المستعمر الفرنسي عن أرض سورية الحبيبة وانتصر سيدحر الإرهاب وأعوانه وينتصر ويرفع راية التحرير فوق كل ذرة من تراب الوطن الغالي، مؤكدة أن المقاومة هي السبيل الوحيد لاسترجاع الحقوق والأرض، موجهة التحية لأهلنا في غزة والجولان الصامد الذين يخوضون بكل شرف أشرس المعارك لنيل الحرية والاستقلال ضد عدو متغطرس.

وبينت الهيئة: أننا والأجيال القادمة نستمد من الجلاء وصانعي الاستقلال العنفوان والكبرياء ومعاني التضحية والنضال، وأن الحق سينتصر والأرض ستعود لأصحابها الشرعيين، والغاصب إلى زوال مهما طال الزمن أو قصر.

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