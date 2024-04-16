صندوق النقد يرفع توقعات النمو العالمي إلى 3.2 بالمئة خلال العام الجاري

واشنطن-سانا

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بشكل طفيف للعام الجاري إلى 3.2 بالمئة وفقاً لأحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي نشر اليوم.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن “الاقتصاد العالمي يتجه لعام آخر من النمو البطيء والمطرد في الوقت نفسه، إذ تدفع قوة اقتصاد الولايات المتحدة الناتج العالمي ليتجاوز الرياح المعاكسة الناجمة عن استمرار التضخم المرتفع وضعف الطلب في الصين وأوروبا وتداعيات حربين إقليميتين”.

ويتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.2 بالمئة لعامي 2024 و2025 وهو المعدل ذاته لعام 2023.

وجرى تعديل توقعات عام 2024 بالرفع 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي السابق في كانون الثاني الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المراجعة الصعودية الكبيرة لتوقعات نمو الاقتصاد الأمريكي.

ورفع الصندوق توقعاته لعام 2024 لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.7 بالمئة بزيادة 0.6 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في كانون الثاني.

وأظهرت أحدث توقعات لصندوق النقد الدولي تباينات صارخة مع دول أخرى بما في ذلك منطقة اليورو، حيث تم تخفيض توقعات النمو لعام 2024 إلى 0.8 بالمئة نزولاً من 0.9 بالمئة في كانون الثاني، ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف معنويات المستهلكين في ألمانيا وفرنسا.

كما تم تخفيض توقعات النمو في بريطانيا لعام 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 0.5 بالمئة، حيث تكافح البلاد مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع المستمر.

وحذر صندوق النقد الدولي أيضاً من ضعف أداء الدول منخفضة الدخل مقارنة ببقية العالم، حيث خفض الصندوق تقديراته لنمو هذه الدول وشهدت هذه البلدان تضخماً أعلى من المتوقع بسبب الدولار الأمريكي وتأثير ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والأسمدة.

كما قال صندوق النقد الدولي في تقريره: إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3.2 بالمئة هذا العام ارتفاعاً من التوقعات السابقة البالغة 2.6 بالمئة والتي نشرت في كانون الثاني.

وترك صندوق النقد توقعاته لنمو الصين دون تغيير عند 4.6 بالمئة في عام 2024، وحول بعض دول الأسواق الناشئة رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد البرازيلي في عام 2024 بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 2.2 بالمئة، وزاد توقعات النمو الاقتصادي في الهند بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 6.8 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أن مجموعة العشرين من دول الأسواق الناشئة الكبرى تلعب الآن دوراً أكبر في النظام التجاري العالمي ولديها القدرة على تحمل المزيد من أعباء النمو في المستقبل.

ولفت صندوق النقد إلى أن “الدول النامية منخفضة الدخل لا تزال تعاني من إجراءات التكيف بعد الجائحة ومستويات أعلى من الندوب الاقتصادية مقارنة بالأسواق الناشئة متوسطة الدخل”.

وتم تخفيض توقعات نمو هذه الدول النامية منخفضة الدخل في عام 2024 إلى 4.7 بالمئة من تقدير سابق بلغ 4.9 بالمئة في كانون الثاني.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency