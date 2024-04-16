21 شهيداً وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 21 فلسطينياً وأصيب العشرات اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال استهدف خلال الساعات الماضية سيارة في حي التفاح بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين، بينما أسفر قصف الاحتلال العنيف لمخيم المغازي ولشمال مخيم النصيرات وسط القطاع عن استشهاد 13 فلسطينياً وإصابة العشرات وتدمير عدد من المنازل.

وواصلت قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي إجبار العائلات الموجودة في بيت حانون شمال القطاع على النزوح منها، وتم اعتقال عدد من الشبان.

كما أعلن الدفاع المدني الفلسطيني انتشال جثامين 15 فلسطينياً بينهم أطفال قتلهم الاحتلال خلال عملياته في مناطق متفرقة بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل منذ الـ 193 يوماً على القطاع إلى 33843 شهيداً و76575 جريحاً.

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