فعالية مسرحية وفنية منوعة لدائرة المسرح المدرسي بالحسكة

الحسكة-سانا

نفذت دائرة المسرح المدرسي في مديرية تربية الحسكة نشاطاً مسرحياً فنياً منوعاً على خشبة المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة، احتفاء بيوم المسرح العالمي.

واستهل النشاط بتقديم العرض المسرحي “الملك هو الملك” المقتبس من الأعمال المسرحية للكاتب الراحل سعد الله ونوس، تلاه عرض فلكلوري لفرقة الكورال من تراث الجزيرة السورية الغني والمنوع، متضمناً أغاني جماعية وفردية وعزفاً موسيقياً، إضافة إلى مجموعة من الرقصات والدبكات التراثية والشعبية واللوحات التعبيرية الوطنية لفرقة التراث.

مديرة التربية إلهام صورخان وفي تصريح لمراسل سانا بينت أن النشاط المنوع الذي تنفذه دائرة المسرح المدرسي يقام ضمن خطة وزارة التربية ومديرية المسارح والموسيقا، حيث تنوعت العروض ما بين المسرح والتراث والفلكلور والغناء والعزف، كما تم تقديم العرض المسرحي “الملك هو الملك” الذي يشارك في المسابقة المركزية التي تقيمها وزارة التربية على مستوى المحافظات.

وأوضح مدير المسرح المدرسي عايش الكليب أنه تم الحرص خلال العروض المقدمة على تنويع النشاطات التي تقام بالتعاون مع عدد من مدارس مدينة الحسكة وبمشاركة الطلاب المبدعين في عدة مجالات، حيث قدموا لوحات فنية ورسمية ضمن معرض فني في صالة المعارض في المركز الثقافي تطرقت لمواضيع وطنية كحب الوطن وقيم التضحية والشهادة، إضافة إلى مواضيع تحيي بطولة أبناء شعبنا الفلسطيني وأهالي غزة وهم يناضلون ضد جرائم الاحتلال الصهيوني ومواضيع أخرى منوعة.

ولفت الكليب إلى أنه تم تنفيذ فقرات فنية للدبكات الشعبية والفلكلورية من تراث الجزيرة السورية، فيما كان للأغاني الوطنية والعربية والتراثية حيز جيد شاركت فيه فرقة الكورال التابعة للمسرح المدرسي والتي قدمت مقاطع غناء جماعي وفردي وعزفاً موسيقياً منوعاً.

نزار حسن

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