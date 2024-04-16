عبد اللهيان: الكيان الصهيوني مصدر التوترات في المنطقة

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم أن الكيان الصهيوني مصدر التوترات في المنطقة.

وأشار عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الأندونيسية ريتنو مارسودي وفق ما نقلت وكالة إرنا إلى أن إيران تحركت ضد الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق بإطار القوانين الدولية، لافتاً إلى أن “المصدر الرئيسي للتوتر والحرب في المنطقة هو الكيان الصهيوني”.

وأوضح عبد اللهيان أن “إيران لا تسعى أبداً إلى إثارة التوتر كما أنها تبقى دائماً جزءاً مهماً من الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة”.

ولفت إلى موقف جاكرتا وإدانتها للهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة.

بدورها دعت مارسودي إلى استمرار التعاون مع إيران فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، موضحة أن أندونيسيا أكدت على أنه لا ينبغي أن يتم تناسي المستجدات في غزة، ويجب أن تظل قضية فلسطين حية.

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