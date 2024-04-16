ميروشنيك: مقتل 30 مواطناً في هجمات أوكرانية على الأراضي الروسية خلال أسبوع

موسكو-سانا

أعلن سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية بشأن جرائم نظام كييف روديون ميروشنيك اليوم مقتل 30 من سكان البلدات الروسية الواقعة بالقرب من خط الجبهة مع أوكرانيا، وإصابة 161 آخرين خلال الأسبوع الماضي نتيجة هجمات القوات الأوكرانية.

وقال ميروشنيك في تدوينة على تطبيق تلغرام: إن القوات الأوكرانية أطلقت خلال الفترة المذكورة ما لا يقل عن 1362 قذيفة على أهداف مدنية، موضحاً أن “نظام كييف استخدم أشكال وأساليب الحرب المحظورة إلى أقصى حد، وتم استهداف طواقم الإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ ثلاث مرات على الأقل، كما تعرض فريق التصوير لفرع شركة البث التلفزيوني والإذاعي لعموم روسيا في لوغانسك للهجوم وقصفت المؤسسات الطبية والتعليمية”.

وأشار ميروشنيك إلى أن أكثر من 30 شخصاً معظمهم من المتقاعدين والأطفال والنساء أصيبوا نتيجة لهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على المناطق السكنية.

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