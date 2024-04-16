ضمن الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الصيفي.. زراعة أكثر من 32 ألف هكتار بالخضار

دمشق-سانا

شملت خطة المحاصيل والخضار الصيفية الرئيسية ضمن الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الصيفي 2023-2024 في المناطق الآمنة زراعة 32319 هكتاراً بالخضار الصيفية، منها 7635 هكتاراً للبندورة و14019 هكتاراً بالقطن و3851 هكتاراً بالتبغ و5000 هكتار بالشوندر السكري.

وبينت مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندسة نازك العلي أن خطة محصول البطاطا الصيفية بلغت 1733 هكتاراً و4270 هكتاراً للمحاصيل العلفية و3379 هكتاراً للذرة الصفراء، إضافة إلى 7224 هكتاراً بالمحاصيل الزيتية و38 هكتاراً بالمحاصيل الطبية والعطرية.

وأوضحت العلي أن خطة المحاصيل والخضار الصيفية المروية التكثيفية تشمل زراعة نحو 46636 هكتاراً بمحصول الذرة الصفراء، و16 ألف هكتار بالخضار الصيفية منها 1917 هكتاراً بالبندورة، وكذلك 6354 هكتاراً بالمحاصيل الزيتية منها نحو 1653 هكتاراً عباد شمس ونحو 959 هكتاراً فول صويا ونحو 9871 هكتاراً بطاطا خريفية ونحو 2468 هكتاراً خضاراً شتوية ونحو 7765 هكتاراً محاصيل علفية.

ولفتت العلي إلى أنه يتم تعديل الخطة الإنتاجية للمحاصيل الصيفية سنوياً في شهر آذار الماضي بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بناءً على المتاح المائي للري ومخازين السدود والظروف المناخية، مبينة أن الوزارة مستمرة في توفير مستلزمات الإنتاج، وخاصة المازوت الزراعي والأسمدة الآزوتية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency