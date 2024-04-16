نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام الحالي يفوق التوقعات

بكين-سانا

سجل الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام الجاري نمواً بلغ 5.3 بالمئة، وهي نسبة تفوق التوقعات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء قوله: إنه وفقاً لأحدث البيانات حقق الناتج المحلي الإجمالي للأشهر الثلاثة الأولى من العام نمواً بنسبة 5.3 بالمئة، ما يعد مؤشراً أساسياً حول تعافي وقوة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحسب المسؤولين سجلت مبيعات التجزئة نموا بنسبة 3.1 بالمئة على أساس سنوي، في حين ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5 بالمئة مقارنة بـ 7 بالمئة في الفترة من كانون الثاني إلى شباط.

كما انخفض معدل البطالة من 5.3 بالمئة في شباط إلى 5.2 بالمئة في شهر آذار الماضي.

وأكد المسؤولون أن جهود الدولة لتعزيز النمو تؤتي ثمارها، حيث نوه رئيس شركة (بينبوينت آسيت مانجمنت) تشيوي تشانغ في مذكرة إلى أن النمو القوي في الربع الأول سيجعل الحكومة مرتاحة إزاء الوضع الحالي للسياسات الاقتصادية.

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