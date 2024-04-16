الأمم المتحدة تطالب الاحتلال بوقف دعم اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة

جنيف-سانا

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مطالبة سلطات الاحتلال بوقف دعم هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

ونقلت وكالة وفا عن المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شمداساني قولها في تصريح صحفي اليوم بجنيف: “على السلطات الإسرائيلية بدلاً من دعم هذه الهجمات الحؤول دون وقوع المزيد منها بما في ذلك محاسبة المسؤولين عنها”.

ومنذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ أكثر من ستة أشهر زادت وتيرة توزيع السلاح على المستوطنين الذين صعدوا جرائمهم بحق الفلسطينيين، وقاموا خلال الأيام الماضية باقتحام عدة قرى في رام الله ونابلس بالضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين وأضرار كبيرة بالمنازل والممتلكات.

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