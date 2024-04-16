الرئيس الصيني يؤكد أهمية العمل الجماعي لاستعادة السلام وحل الأزمة في أوكرانيا

بكين-سانا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أهمية عمل جميع الأطراف بشكل جماعي لاستعادة السلام وحل الأزمة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الرئيس شي قوله خلال لقائه المستشار الألماني أولاف شولتس في العاصمة الصينية بكين: إنه “في ظل الوضع الراهن ومن أجل تجنب منع الصراع من التوسع أو حتى الخروج عن السيطرة يجب على جميع الأطراف العمل معاً لاستعادة السلام وحل الأزمة الأوكرانية في أسرع وقت ممكن”.

وأشار شي إلى أنه “يجب أولاً التركيز على حفظ السلام والاستقرار وعدم السعي وراء المصالح الأنانية، وثانياً تهدئة الوضع وعدم صب الزيت على النار، وثالثاً تهيئة الظروف لاستعادة السلام وتجنب المزيد من تفاقم التوترات، ورابعاً تقليل التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي وعدم تقويض استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية”.

ولفت شي إلى أن بلاده تؤيد المفاوضات السلمية وتدعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الحل السلمي للأزمة، موضحاً أن بلاده تؤيد عقد مؤتمر للسلام تعترف به روسيا وأوكرانيا بمشاركة متساوية لجميع الأطراف ومناقشة عادلة لجميع الخيارات السلمية.

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