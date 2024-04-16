SCS-NET

وزارة الخارجية: قسم التصديقات يستقبل المواطنين يومي الأربعاء والخميس القادمين

2024-04-16

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين استمرار قسم التصديقات باستقبال المواطنين يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس الموافق لـ 17 والـ 18 من نيسان الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن مواعيد الاستقبال تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً خلال اليومين المذكورين.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أصدرت اليوم بلاغاً بتعطيل الجهات العامة يومي الأربعاء والخميس المقبلين بمناسبة عيد الجلاء مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الخارجية: سورية تعرب عن تضامنها مع إيران وتؤكد أن ضرباتها على أهداف إسرائيلية حق في الدفاع عن النفس

دمشق-سانا أعربت سورية عن تضامنها مع إيران مؤكدة أن ضرباتها لأهداف عسكرية إسرائيلية جاءت في …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved