روسيا تعتزم توقيع اتفاقيات تعاون في مجال أمن المعلومات مع فنزويلا ولاوس

موسكو-سانا

أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الروسية أنه من المقرر أن توقع روسيا اتفاقيات تعاون في مجال أمن المعلومات مع فنزويلا ولاوس في الأشهر المقبلة.

وأوضح المسؤول في افتتاح منتدى سوتشي المعلومات 2024 اليوم أنه “في الأشهر المقبلة من المرجح توقيع وثائق مع فنزويلا ولاوس حول أمن المعلومات، فيما ستدخل اتفاقيات بهذا الخصوص مع إيران وميانمار وأوزبكستان وإثيوبيا حيز التنفيذ”.

وأشار إلى أن الاتفاقيات الحكومية الدولية في هذا المجال سارية حالياً مع دول مثل أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وفيتنام وزيمبابوي والهند وإندونيسيا وقيرغيزستان والصين وكوبا ونيكاراغوا وتركمانستان وطاجيكستان.

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