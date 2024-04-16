ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاقات التربة وسط إندونيسيا إلى 20 قتيلاً

جاكرتا-سانا

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاقات التربة المترافقة مع هطول أمطار غزيرة وسط البلاد إلى عشرين قتيلاً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن السلطات قولها إنه وبعد إنهاء عمليات البحث عن المفقودين في قرية تانا تورايا في مقاطعة سولاويسي الجنوبية تأكد مقتل 20 شخصاً كحصيلة نهائية.

وكانت السلطات أكدت أن الأمطار أدت إلى تآكل تربة المناطق السكنية الواقعة على منحدرات جبلية ما تسبّب بحدوث انزلاقات تربة طمرت المنازل .

وكانت الحصيلة السابقة أشارت إلى مصرع 14 شخصاً جراء انزلاقات التربة وسط إندونيسيا.