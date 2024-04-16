وزير الدفاع الباكستاني: الرد على الاعتداءات الإسرائيلية حق مشروع لإيران

إسلام أباد-سانا

أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أن الهجوم الإرهابي الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق شكل انتهاكاً لسيادتها، وبالتالي فإن تصرف طهران ضد هذا الانتهاك كان رداً دفاعياً ومتناسباً.

ونقلت وكالة أرنا عن آصف قوله في مقابلة مع برنامج جيو نيوز الباكستاني: “إن هجوم “إسرائيل” على قنصلية إيران بدمشق هو في الواقع هجوم على أراضي دولة مستقلة أسفر عن استشهاد عدد من الأشخاص، لافتاً إلى أنه وبعد هذا العدوان على أماكن دبلوماسية إيرانية لم يكن من المستبعد توقع رد من طهران فكانت العملية العسكرية التي قامت بها ضد “إسرائيل” حقاً مشروعاً ومتناسباً”.

وشدد وزير الدفاع الباكستاني على أن أي عدوان جديد من الكيان الاسرائيلي سيضر به في نهاية المطاف، لافتاً إلى أن سبب العداء الذي تكنه دول الغرب لإيران يعود إلى الدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني المضطهد.

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