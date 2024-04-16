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بدء زراعة محصول البندورة للعروة الرئيسية في درعا

2024-04-16

درعا-سانا

بدأ فلاحو درعا زراعة محصول البندورة للعروة الرئيسية ضمن المساحة المخططة والبالغة 2000 هكتار.

رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي في مديرية الزراعة المهندس حسن الأحمد أوضح في تصريح لمراسل سانا اليوم أن محصول البندورة يزرع على عروتين رئيسية وتكثيفية وتبلغ المساحة المخططة للعروة الرئيسية ألفي هكتار وللتكثيفية ألف هكتار، مشيراً إلى الدعم لجهة تأمين مستلزمات الإنتاج، وخاصة المحروقات بعد الكشف الحسي على المساحات المزروعة.

وبلغت المساحة المزروعة بمحصول البندورة في درعا خلال الموسم الزراعي الماضي 3660 هكتاراً، متجاوزة الخطة المقررة البالغة 3 آلاف هكتار.

قاسم المقداد

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