16 نيسان 1972- انطلاق المكوك الفضائي أبولو 16 باتجاه القمر

دمشق-سانا

641- فتح مصر وسقوط حصن بابليون في يد عمرو بن العاص، بعد حصار دام نحو سبعة أشهر.

1917- زعيم الحزب الشيوعي البلشفي فلاديمير لينين يعود إلى العاصمة الروسية بعد عقد كامل في المنفى، ليتسلم مقاليد الثورة الروسية، وذلك بعد شهر من عزل القيصر نيقولا الثاني.

1972- انطلاق المكوك الفضائي أبولو 16 باتجاه القمر.

1991- الزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف يقوم بزيارة اليابان، وكانت هذه الزيارة هي أول زيارة لرئيس سوفييتي إليه.

2014- انقلاب العبارة الكورية الجنوبية سيئول، وعلى متنها عدد من طلاب مدرسة ثانوية، وقد تسبب ذلك بوفاة 295 من أصل 477 راكباً، وعدد من المفقودين.

من مواليد هذا اليوم:

1844- أناتول فرانس، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1921.

1940- الملكة مارغريت الثانية، ملكة الدنمارك.

من وفيات هذا اليوم:

1958- روزاليند فرانكلين، عالمة كيمياء فيزيائية بريطانية.

1972- ياسوناري كواباتا، أديب ياباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام/1968/.

أعياد ومناسبات:

يوم العلم في الجزائر.

يوم تحرير العبيد في واشنطن