16 نيسان 1972- انطلاق المكوك الفضائي أبولو 16 باتجاه القمر

دمشق-سانا
641- فتح مصر وسقوط حصن بابليون في يد عمرو بن العاص، بعد حصار دام نحو سبعة أشهر.
1917- زعيم الحزب الشيوعي البلشفي فلاديمير لينين يعود إلى العاصمة الروسية بعد عقد كامل في المنفى، ليتسلم مقاليد الثورة الروسية، وذلك بعد شهر من عزل القيصر نيقولا الثاني.
1972- انطلاق المكوك الفضائي أبولو 16 باتجاه القمر.
1991- الزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف يقوم بزيارة اليابان، وكانت هذه الزيارة هي أول زيارة لرئيس سوفييتي إليه.
2014- انقلاب العبارة الكورية الجنوبية سيئول، وعلى متنها عدد من طلاب مدرسة ثانوية، وقد تسبب ذلك بوفاة 295 من أصل 477 راكباً، وعدد من المفقودين.
من مواليد هذا اليوم:
1844- أناتول فرانس، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1921.
1940- الملكة مارغريت الثانية، ملكة الدنمارك.
من وفيات هذا اليوم:
1958- روزاليند فرانكلين، عالمة كيمياء فيزيائية بريطانية.
1972- ياسوناري كواباتا، أديب ياباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام/1968/.
أعياد ومناسبات:
يوم العلم في الجزائر.
يوم تحرير العبيد في واشنطن