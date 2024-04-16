“سهرة مع أبي خليل القباني”… عرض مسرحي ضمن مسابقة وزارة التربية ليوم المسرح العالمي

حمص-سانا

قدمت دائرة المسرح المدرسي في مديرية تربية حمص مساء اليوم على مسرح الزهراوي مسرحية “سهرة مع أبي خليل القباني” للكاتب الراحل سعد الله ونوس إعداد وإخراج محمد خير داغستاني وذلك ضمن مسابقة يوم المسرح العالمي التي تقيمها وزارة التربية.

وأكد فراس عياش مدير التربية بحمص أهمية هذه المسابقة التي أطلقتها الوزارة والتي تقدم من خلالها الفرق المسرحية الطلابية أعمالاً متنوعة لكتاب سوريين كبار، معتبراً أن المسرح هو فن ناقل للحضارة والتراث ورافد من روافد التعليم والتربية لأبنائنا بهدف إنشاء جيل واع ومثقف.

بدورها أشارت ريم شالاتي رئيسة دائرة المسرح المدرسي في وزارة التربية إلى أن هذا العرض هو من ضمن العروض المشاركة بمسابقة المسرح العالمي للعام الحالي، علماً أن المسابقة كانت قد انطلقت في دمشق بعرض “الفيل يا ملك الزمان” وهي تأتي بعنوان “مسرح سوري” تهدف إلى تكريم الكتاب السوريين الذين أثروا بكتاباتهم المسرح السوري.

من جانبه لفت أسامة عيسى رئيس دائرة المسرح المدرسي في تربية حمص إلى أن المسابقة انطلقت هذا العام في نسختها الخامسة للتأكيد على دور المسرح المدرسي الذي يعتبر الفن الحضاري الراقي المعبر عن الثقافة، والذي يهدف أيضاً إلى بناء أجيال واعية ومدركة لأهمية هذا الفن، مشيراً إلى الدعم الذي تقدمه وزارة التربية لدعم العروض المسرحية المدرسية.

كما تحدث مخرج العمل داغستاني عن كيفية اختزاله للكثير من المشاهد المسرحية التي كتبها الراحل سعد الله ونوس مع تركيزه على الصراع ما بين فكر القباني الحضاري المتنور لإنشاء مسرح عربي في دمشق ومابين الجهة الظلامية المتمثلة بشخصية الشيخ سعيد الغبرة، لافتاً إلى التحضير والعمل كخلية نحل مع الطلاب لإنجاز هذا العمل.

وعبّر كل من الطلاب الممثلين ميار سكاف وصالح العشموطي وحنين حمدوش عن سعادتهم بالمشاركة في هذا العرض الذي يشكل لهم نقلة نوعية في تعزيز وتطوير موهبتهم الفنية مؤكدين أن المسرح شغف وروح الثقافة لكونه يطرح مشاكل حياتية ومجتمعية متنوعة.

مثال جمول

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