شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ192.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال شمال مخيم النصيرات بينما استُشهدت سيدة فلسطينية وأصيب آخرون جراء قصف مسيّرة للكيان الصهيوني منزلاً في منطقة السوارحة غرب المخيم.

كما استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال مسجداً غرب مخيم جباليا ومنازل في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وانتشلت الطواقم الطبية والأهالي جثامين 15 شهيداً من تحت أنقاض منازل قصفها الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع كما تم انتشال جثامين 9 شهداء من باحة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم 192 على القطاع إلى 33797 شهيداً و76465 جريحاً بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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