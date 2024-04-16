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إيران: لا نسعى لتوسيع رقعة الحرب ونحذر الغرب من استمرار دعمه للكيان الصهيوني

2024-04-15

طهران-سانا

حذر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من استمرار دعمها للكيان الصهيوني المارق والإرهابي القاتل للأطفال، مؤكداً أن إيران لا تسعى لتوسيع رقعة الحرب.

وقال شكارجي في تصريح له اليوم: في حال تخطت أي جهة خطوطنا الحمراء سنرد عليها بطريقة أقوى وأشد قسوة من ردنا السابق على الكيان الصهيوني المعتدي.

ودعا شكارجي قادة هذه الدول إلى التحلي بالحكمة والتوقف عن دعم الكيان الصهيوني غير الشرعي والإرهابي.

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