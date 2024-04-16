دونيتسك: مقتل 7 مدنيين وإصابة 46 آخرين بقصف أوكراني خلال أسبوع

دونيتسك-سانا

قتل 7 مدنيين بينهم طفل وأصيب 46 آخرون بينهم 4 أطفال في جمهورية دونيتسك جراء قصف قوات نظام كييف لأراضي الجمهورية خلال أسبوع.

ونقلت روسيا اليوم عن مفوضة حقوق الإنسان بجمهورية دونيتسك داريا موروزوفا قولها: قتل 7 مدنيين بينهم طفل في الجمهورية خلال الفترة من 8 إلى 14 نيسان وبلغ عدد الضحايا خلال هذه الفترة 46 بينهم 4 أطفال.

وبلغ عدد ضحايا القصف الأوكراني للمناطق المدنية في جمهورية دونيتسك منذ عام 2014 9228 قتيلاً، بينهم 239 طفلاً، وعدد الإصابات 13714 بينهم 877 طفلاً.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق المأهولة والبنية التحتية في لوغانسك ودونيتسك بالصواريخ والقذائف العنقودية والمسيرات.

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