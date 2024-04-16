نيبينزيا: أوكرانيا تعتدي على محطة زابوروجيه النووية بدعم غربي ما يهدد بكارثة نووية

نيويورك-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن أوكرانيا تعتدي على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه بدعم غربي محذراً من أن يؤدي استمرار الهجمات إلى وقوع كارثة نووية على نطاق إقليمي وعالمي.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم: “تقوم السلطات الأوكرانية بشكل منهجي بالتواطؤ مع رعاتها الغربيين بشن هجمات غير مسؤولة ومتهورة على محطة زابوروجيه النووية والأراضي المجاورة لها، وإذا استمرت تلك الهجمات فلا يمكن لأحد أن يستبعد وقوع كارثة نووية على نطاق إقليمي وعالمي”.

ودعا نيبينزيا إلى الإدانة المباشرة والصريحة لتصرفات أوكرانيا التي دفعت العالم أكثر من مرة إلى حافة الكارثة.

بدوره أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في بيان أمام مجلس الأمن أنه تم انتهاك كل من الركائز السبع للسلامة النووية في زابوروجيه “ولا يمكننا أن نجلس مكتوفي الأيدي”.

وقال غروسي: “لقد أصبحت الهجمات التي تعرضت لها محطة زابوروجيه للطاقة النووية في الأيام الأخيرة بمثابة انتهاك خطير، الأمر الذي يزيد من المخاطر التي تهدد السلامة النووية والمادية”.

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