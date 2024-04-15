متظاهرون مؤيدون لفلسطين يغلقون جسر غولدن غايت في سان فرانسيسكو

سان فرانسيسكو-سانا

أغلق متظاهرون اليوم جسر غولدن غايت الذي يعتبر أحد معالم مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تأييداً للفلسطينيين واحتجاجاً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وذكرت فرانس برس أن المتظاهرين منعوا حركة الدخول والخروج من على الجسر رافعين لافتة تطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وأظهرت مشاهد التقطت من الجو طابوراً طويلاً من السيارات المتوقفة على الجسر بينما المسالك في الاتجاه المعاكس خالية تماماً.

وكانت مظاهرات خرجت في وقت سابق اليوم في كل من أستراليا والمكسيك احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم 192 على قطاع غزة إلى 33797 شهيداً و76465 جريحاً معظمهم نساء وأطفال بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار ومثول الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

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