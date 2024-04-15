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الصين تطالب أمريكا بوقف ضغوطها والتدخل في شؤونها الداخلية

2024-04-15

بكين-سانا

جددت وزارة الخارجية الصينية اليوم مطالبة بلادها الولايات المتحدة الأمريكية بوقف ممارسة الضغوط عليها والتدخل في شؤونها الداخلية.

وذكر بيان صدر عقب لقاء دبلوماسيين صينيين وعلى رأسهم رئيس إدارة أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية الصينية يانغ تاو مع وفد أمريكي في العاصمة الصينية بكين أنه تمت المطالبة بوقف الولايات المتحدة ممارسة الضغوط على الصين في المجالين التجاري والاقتصادي والكف عن التدخل في سياساتها الداخلية والتوقف عن عرقلة تطورها وتطبيق عقوبات غير مقبولة على الشركات الصينية.

وأضاف البيان: إن ممثلي وزارة الخارجية الصينية أشاروا أيضاً إلى عدم مقبولية إجراءات واشنطن الرامية إلى محاولات قمع الصين في المجالات التجارية والعلمية والتقنية مبينين في الوقت نفسه موقف بكين بشأن قضية تايوان.

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