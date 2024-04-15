البرلمان العربي يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية

القاهرة-سانا

أدان البرلمان العربي تصاعد وتيرة جرائم وانتهاكات عصابات المستوطنين الإرهابية في الضفة الغربية مطالباً بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد البرلمان في بيان له اليوم أن اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على الفلسطينيين في البلدات والمدن بالضفة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة لافتاً إلى أن تصاعد الاعتداءات جاء نتيجة تصريحات مسؤولي الاحتلال التحريضية والعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني وما يتبعها من جرائم وانتهاكات تخالف القانون الدولي وكل قرارات الشرعية الدولية.

وطالب البرلمان المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والتدخل العاجل لإجبار كيان الاحتلال على وقف جميع أنشطته الاستيطانية والوقف الفوري لعدوانه على قطاع غزة والضفة.

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