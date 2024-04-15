استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين برصاص مستوطنين جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون مساء اليوم برصاص مستوطنين إسرائيليين جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا بحماية قوات الاحتلال خربة الطويل شرق بلدة عقربا جنوب المدينة واعتدوا على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

واستشهد فلسطيني وأصيب واعتقل آخرون في وقت سابق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حي المريج في مدينة نابلس.

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