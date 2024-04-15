مقررون أمميون: تدمير الاحتلال للبنية التحتية في قطاع غزة جريمة ضد الإنسانية

نيويورك-سانا

أكد مقررون تابعون للأمم المتحدة أن تعمد الاحتلال الإسرائيلي وبشكل ممنهج تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البنية التحتية خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة يعد جريمة ضد الإنسانية.

وقال المقررون في بيان: “على الرغم من مرور 6 أشهر على بداية العدوان الإسرائيلي على غزة إلا أن البنية التحتية والمساكن المدنية في غزة تعرضت لتدمير كبير وهذا يعد جريمة ضد الإنسانية” مشيرين إلى أن هذا الدمار ترك الشعب الفلسطيني في غزة محروماً من حقوقه الأساسية مثل الغذاء والمأوى والخدمات الصحية والأمن.

وأشار المقررون إلى أن ما بين 60 و 70 بالمائة من المنازل كافة في القطاع إما دُمرت بالكامل أو تضررت جزئياً وأن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يتوقعون أن حجم الخسائر في القطاع بلغت ما يعادل 18.5 مليار دولار.

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