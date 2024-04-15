مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بإطلاق نار في نيو أورليانز الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل شخص وأصيب 11 آخرون بجروح في إطلاق نار وقع بمنطقة المستودعات في مدينة نيو أورليانز الواقعة جنوب شرق ولاية لويزيانا الأمريكية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن شرطة نيو أورليانز قولها اليوم: إنها استجابت لمكالمة حول وقوع إطلاق نار بالقرب من ملهى ليلي، ولدى وصولها إلى المكان عثرت على امرأة مقتولة بالرصاص، بينما أصيب عدة أشخاص آخرين بطلقات نارية.

بدورها أوضحت وسائل إعلام محلية أن 5 رجال و6 نساء أصيبوا في الحادث.

وكان ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في إطلاق نار جماعي وقع خلال فعالية أقيمت بمناسبة عيد الفطر في مدينة فيلادلفيا أكبر مدن ولاية بنسلفانيا الأمريكية الأسبوع الماضي، حيث بدأت مجموعتان من الأشخاص بإطلاق النار على بعضهما البعض أثناء الفعالية التي كان يحضرها نحو ألف شخص وتم سماع نحو 30 طلقة نارية.

وكشفت بيانات صدرت عن أرشيف العنف المسلح في الولايات المتحدة ارتفاع جرائم القتل بالسلاح الناري في المجتمع الأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً نظراً لانتشار ثقافة العنف وحق حيازة السلاح الفردي بموجب الدستور الأمريكي.

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