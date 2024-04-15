مدارس الغسانية ومشروع مدى الثقافي يطلقان ملتقى مدانا قراءة الأول بحمص

حمص-سانا

أطلقت مدارس الغسانية الأرثوذكسية بحمص بالتعاون مع مشروع مدى الثقافي ملتقى مدانا قراءة الأول بمشاركة 18 طالباً وطالبة من المرحلتين الإعدادية والثانوية من مدارس الغسانية.

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح مدير المدارس مرهف شهلا أهمية الملتقى في حث الطلبة على القراءة وتعزيز صلتهم بها، والاهتمام باللغة العربية الفصحى، وإحياء الدور الفكري والثقافي للمدارس إلى جانب مهمتها التعليمية والتربوية ما يعزز من دورها الإيجابي في تربية وتنشئة الأجيال وإعادة الرونق للمكتبات، مشيراً إلى أن الملتقى سيستمر أسبوعاً حيث سيختتم بندوة حوارية.

ولفت مدير مشروع مدى الثقافي رامز حسين إلى أن الهدف من الملتقى تعزيز ثقافة القراءة لدى جيل الطلبة وتوعيتهم بأهميتها ودورها في صقل شخصيتهم وبنائهم المعرفي وتعريفهم بمتعة القراءة الورقية، موضحاً أن بداية الملتقى مبشرة حيث عكست وجود العديد من المواهب الأدبية، مؤكداً أن تجربة الملتقى اليوم ستتبعها تجارب أخرى بغية تعميمها وتحقيق الفائدة منها لأكبر شريحة محبة للقراءة.

من جهته بين مدرس اللغة العربية هيثم نقول أن الفعالية تقوم على قراءة مجموعة من الكتب والروايات سواء العربية أو المترجمة للعربية، وموضوعاتها متنوعة بين العلمية والاجتماعية والثقافية، وفي نهاية الملتقى ستقام ندوة حوارية بين مجموعة من الأساتذة المختصين من مدارس الغسانية ومشروع مدى والطلبة عن الكتب والروايات التي أتموا قراءتها خلال أسبوع لمناقشة العبر المستخلصة وأهم الشخصيات المؤثرة وسبب اختيارهم للكتب وغيرها من الأسئلة العامة، والحوار سيكون باللغة العربية الفصحى.

هنادي ديوب

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