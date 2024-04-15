المقاومة اللبنانية تستهدف موقعاً وتجمعين للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم موقعاً للعدو الإسرائيلي وتجمعين لجنوده بالأسلحة المناسبة، محققة إصابات مباشرة.

وذكرت المقاومة في بيانات منفصلة أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌مقاتلو المقاومة موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصابوه إصابة ‏مباشرة”.‏

كذلك استهدفت المقاومة ‏تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وأوقعت أفراده بين قتيل ‏وجريح.‏

كما استهدفت المقاومة انتشاراً لقوات العدو الإسرائيلي في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، ‏وأصابوه إصابة مباشرة.

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