جبلة يفوز على الوحدة وحطين على الحرية بالجولة العشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم

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فاز فريقا جبلة وحطين على الوحدة والحرية اليوم في ختام الجولة العشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم، التي شهدت أيضاً تعادل الاتحاد أهلي حلب مع تشرين والساحل مع الطليعة والكرامة مع الوثبة.

وفي التفاصيل خسر الوحدة أمام جبلة بثلاثة أهداف دون رد في مباراتهما على ملعب الجلاء بدمشق، حيث سجل الأهداف كل من كوران خلو وعبد الرحمن بركات بالدقيقتين الـ 53 والـ 70 ، وجعفر ياسين في الوقت بدل الضائع.

وعلى ملعب الباسل باللاذقية فاز حطين على الحرية بأربعة أهداف لهدف، حيث سجل لحطين سليمان رشو وجابر خطاب والمحترف بارازا ومؤنس أبو عمشة بالدقائق الـ 26 والـ 67 والـ 84 والـ 90، وللحرية عبد الملك جبران بالدقيقة الـ 36.

وبالتعادل بهدف لمثله انتهت مباراة الاتحاد أهلي حلب وتشرين على ملعب الحمدانية بحلب، حيث سجل الأهلي أولا عبر محمد ريحانية بالدقيقة الـ 9، ولتشرين علي زكريا بالدقيقة الـ 47، بينما انتهت بالتعادل السلبي مباراتا الكرامة والوثبة على ملعب الباسل في حمص، والساحل والطليعة على ملعب الصالة الرياضية بطرطوس.

وكان الفتوة قد افتتح هذه الجولة أمس بفوزه على الجيش بثلاثة أهداف لهدف.

ويتصدر الفتوة صاحب اللقب الترتيب برصيد 49 نقطة، يليه جبلة 37 نقطة ثم تشرين 36 نقطة فحطين 32 نقطة والاتحاد أهلي حلب 31 نقطة والكرامة 30 نقطة والوثبة 25 نقطة والجيش 23 نقطة والطليعة 22 نقطة والوحدة 18 نقطة والساحل 14 نقطة والحرية 7 نقاط.

محمد الرحيل

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حطين والحرية:

الكرامة والوثبة: