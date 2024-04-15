الرئيس الكولومبي: “إسرائيل” تنتهك وقف إطلاق النار الأممي في غزة

بوغوتا-سانا

أدان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وقال بيترو في حسابه على منصة إكس: “إسرائيل تواصل قتل الأطفال وانتهاك قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وأضاف بيترو: “إن الأغلبية العظمى من البشرية تطالب بالسلام”.

وتأتي تصريحات بيترو في أعقاب استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين أمس واليوم جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 192 على قطاع غزة إلى 33797 شهيداً و76465 جريحاً معظمهم نساء وأطفال، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار ومثول الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

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