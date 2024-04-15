المصرف الزراعي: قرض لتمويل 70 بالمئة من قيمة شراء الحصادات

دمشق-سانا

وافق مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني على تمويل 70 بالمئة من قيمة شراء حصادات القمح والحبوب بأنواعها مع التحزيم (شمل)، وإضافتها إلى جدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف.

ووفق القرار الذي تلقت سانا نسخة منه يجب أن تكون الحصادة حديثة وغير محدثة، ولم يمض على تاريخ دخولها القطر عامان من تاريخ صدور الشهادة الجمركية، ويتم منح قرض متوسط الأجل بنسبة 70 بالمئة من قيمتها بما يتناسب مع حجمها ومواصفاتها وعرض سعرها، وذلك بعد الاستعلام عن أسعار الآليات المشابهة أصولاً.

وأكد مجلس الإدارة ضرورة تقديم الضمانة العقارية المناسبة والمقبولة لدى المصرف لتغطية القرض الممنوح ومراعاة باقي شروط الإقراض الأخرى المعمول بها لدى المصرف.

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