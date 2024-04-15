إعادة تأهيل مشفى بصرى الشام الوطني

درعا-سانا

أنهت ورشات العمل الفني بإشراف مديرية صحة درعا عمليات ترميم وتأهيل مشفى بصرى الشام الوطني والتي استمرت أربعة أشهر.

وأوضح مدير المشفى الدكتور فضل الله الزنيقة في تصريح لمراسل سانا أن الترميم والتأهيل شمل أقسام العيادات والعمليات في المشفى الذي يقدم العلاج والفحوصات والعمليات لأكثر من 250 ألف مواطن في المدينة والقرى التابعة لها.

بدوره أوضح علي السلامة عضو لجنة الإشراف على الترميم أن عمليات الترميم شملت البنية التحية من صرف صحي ومياه وكهرباء بالإضافة للجدران والأرضيات والطلاء وتركيب أبواب ونوافذ وعزل للأسطح مع أسقف مستعارة.

رضوان الراضي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency