لوحات فلكلورية وفقرات غناء وشعر ضمن فعالية لطلائع حمص في الملعب البلدي بحمص

حمص-سانا

نظم فرع حمص لطلائع البعث اليوم بياناً فنياً بعنوان “فراشات الطفولة ترقص فرحاً” في الملعب البلدي بحمص، تنوعت فيه الفقرات بين لوحات فنية فلكلورية وشعر وغناء وعزف وكورال.

وبينت عضو قيادة فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيسة مكتب التربية والطلائع هالة الأتاسي في تصريح لمراسلة سانا أن منظمة طلائع البعث أخذت على عاتقها تنمية مواهب الأطفال، وإدخال الفرح إلى قلوبهم في مختلف المناسبات.

وأوضح أمين فرع حمص لطلائع البعث خالد جنيات أن البيان الفني يقام بشكل سنوي بمناسبة أعياد نيسان وختام العام الدراسي، وهو عبارة عن فقرات منتقاة من عدة مناطق طليعية أثبت فيها الأطفال براعتهم، وقدموا أجمل ما لديهم.

وقدم الطفل عادل سعود من وحدة الشهيد غسان إبراهيم قصيدة بعنوان “أمك”، كما شارك الطفل غيث يونس بفقرة غناء وعزف على الأورغ.

وكان للطفل الموهوب كريم حمود فقرة شعر لمحمود درويش بعنوان “سجل أنا عربي”، وتجلى جمال التراث السوري بعدة فقرات للفنون الشعبية، قدمتها فرق من عدة مدارس، وتخللتها فقرة رقص شركسي.

واختتم البيان كورال مدرسة الغسانية الذي قدم مجموعة أغان شعبية وفلكلورية.

لارا أحمد

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