SCS-NET

عبد اللهيان: أي مغامرة جديدة للكيان الصهيوني سيكون الرد عليها فورياً وواسعاً

2024-04-15

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الرد الإيراني سيكون فورياً وواسع النطاق، إذا أراد الكيان الصهيوني مواصلة مغامراته واعتداءاته.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن عبد اللهيان قوله في محادثة هاتفية مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك: إن “إيران نفذت عمليات محدودة ودقيقة ضد المراكز العسكرية للكيان الإسرائيلي رداً على الهجوم الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق”، معرباً عن إدانته دعم ألمانيا لهذا الكيان.

ودعا عبد اللهيان ألمانيا لتركيز جهودها على وقف العدوان على غزة وإحلال السلام والأمن في المنطقة بدلاً من إدانة إجراءات إيران المشروعة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

عبد اللهيان ينتقد تقاعس بريطانيا عن إدانة العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق

طهران-سانا انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تقاعس الحكومة البريطانية عن إدانة العدوان …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved