الطيران الروسي يدمر مركز قيادة القوات الأوكرانية على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك

موسكو-سانا

دمرت الطائرات المقاتلة الروسية مركز قيادة القوات الأوكرانية على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان اليوم: “إن أطقم القاذفات المقاتلة الأسرع من الصوت (سو 34) التابعة لقوات الجو فضائية الروسية هاجمت مركز قيادة القوات الأوكرانية وقوتها البشرية على جبهة جنوب دونيتسك في منطقة العملية الخاصة باستخدام قنابل جوية غير موجهة مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح”.

وأضافت الوزارة: “عادت أطقم الطائرات بسلام إلى قواعدها، بعد تلقي تأكيد من المخابرات بأن الأهداف قد دمرت”.

وخلال العملية العسكرية الخاصة، ينفذ الطيران الروسي مهام مرافقة القوافل، وتدمير المركبات المدرعة للقوات الأوكرانية، ونقل القوات والمعدات العسكرية والدعم الجوي للوحدات التي تؤدي المهام، في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة.

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