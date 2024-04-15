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68 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

2024-04-15

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 7 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 68 شهيداً و94 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم 192 على القطاع ارتفع إلى 33797 شهيداً و76465 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وناشدت الوزارة المؤسسات ذات العلاقة من أجل إنشاء مستشفيات ميدانية في مدينة غزة وشمالها في محاولة لتوفير الخدمات الصحية ولو بالحد الأدنى بعد خروج مستشفى الشفاء والعديد من المستشفيات من الخدمة بشكل كامل.

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