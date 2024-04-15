المقاومة اللبنانية: بعد متابعة ‏دقيقة وتوقع لتحركات قوات العدو الإسرائيلي زرع مقاتلونا عدداً من العبوات الناسفة في ‏منطقة (تل إسماعيل) اللبنانية المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة وعند تجاوز قوة ‏تابعة للواء “غولاني” الإسرائيلي، الحدود ووصولهم إلى موقع العبوات تم تفجيرها وإيقاع أفراد القوة ‏بين قتيل ومصاب