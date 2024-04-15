2024-04-152024-04-15
المقاومة اللبنانية: بعد متابعة دقيقة وتوقع لتحركات قوات العدو الإسرائيلي زرع مقاتلونا عدداً من العبوات الناسفة في منطقة (تل إسماعيل) اللبنانية المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة وعند تجاوز قوة تابعة للواء “غولاني” الإسرائيلي، الحدود ووصولهم إلى موقع العبوات تم تفجيرها وإيقاع أفراد القوة بين قتيل ومصاب
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موسكو-سانا دمرت الطائرات المقاتلة الروسية مركز قيادة القوات الأوكرانية على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك.