الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً للاستشعار عن بعد

بكين-سانا

أطلقت الصين بنجاح اليوم قمراً صناعياً جديداً للاستشعار عن بعد، ودخل إلى المدار المخطط له.

وذكرت وكالة شينخوا أنه تم إطلاق القمر الصناعي قاوجينغ -301 على متن الصاروخ لونغ مارش-2 دي من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب البلاد.

وسيوفر القمر الجديد خدمات في مجالات الزراعة الرقمية ونمذجة المعلومات الحضرية والبث المباشر ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى المجالات التقليدية مثل مسح الأراضي ورسم الخرائط والوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها والرصد البحري.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency