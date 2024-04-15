15 نيسان- مهرجان أريرانغ في كوريا الديمقراطية للاحتفال بعيد ميلاد القائد كيم إل سونغ

دمشق-سانا

1517 – إعدام السلطان طومان باي آخر سلاطين الدولة المملوكية.

1958 – انعقاد مؤتمر أكرا في غانا، والذي يعتبر نواة للوحدة الأفريقية.

1961 – بدء الهجوم الأمريكي على مطارات كوبا وأحياء هافانا خلال غزو خليج الخنازير.

1975 – اكتشاف 2784 دومايكو أحد كويكبات حزام الكويكبات الرئيسي.

1986 – غارة أمريكية على مدينتي طرابلس وبنغازي الليبيتين.

2010 – الرئيس القيرغيزي المخلوع قربان بيك باقاييف يستقيل من منصبه، ويغادر إلى كازاخستان.

2013 – انفجار عبوة ناسفة في ماراثون بوسطن يؤدي إلى مقتل 3 أشخاص، وإصابة نحو 100 شخص آخر.

من مواليد هذا اليوم:

1874 – يوهانس شتارك، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1919.

1894 – نيكيتا خروتشوف، رئيس الاتحاد السوفييتي.

1907 – نيكولاس تينبرغن، عالم سلوك حيواني هولندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1973.

1961 – كارول غريدر، عالمة أمريكية في علم الأحياء الجزيئي حاصلة على جائزة نوبل في الطب عام 2009.

من وفيات هذا اليوم:

1980 – جان بول سارتر، كاتب وفيلسوف فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1964.

أعياد ومناسبات:

مهرجان أريرانغ في كوريا الديمقراطية للاحتفال بعيد ميلاد القائد كيم إل سونغ.

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