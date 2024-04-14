لافروف وعبد اللهيان يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

موسكو-سانا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي اليوم تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والإجراءات التي اتخذتها إيران ردا على الاعتداء الاسرائيلي الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع الشهر الجاري.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان اليوم أن الجانبين حذرا خلال المحادثة الهاتفية التي جرت بمبادرة من الجانب الإيراني من الأعمال الاستفزازية الخطيرة التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التوتر في الشرق الأوسط وأكدا على ضرورة منع مثل هذه السيناريوهات والقضاء على أسبابها وأن ذلك يجب أن يكون موضوع اهتمام خاص من جانب مجلس الأمن الدولي.

ولفتت الخارجية إلى أن الجانبين أكدا مجددا على المواقف الداعمة للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحل المشكلات الإنسانية الأكثر إلحاحاً وتهيئة الظروف للمفاوضات المباشرة وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

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