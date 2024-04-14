بوليانسكي: العمى الانتقائي للغرب تجاه الشرق الأوسط لا حدود له

نيويورك-سانا

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن رفض الغربيين في مجلس الأمن منع التصعيد في الشرق الأوسط يدل على استهتارهم وعماهم الانتقائي.

وقال بوليانسكي في قناته على تلغرام: إن استهزاء واستهتار زملائنا الغربيين وعماهم الانتقائي لا حدود له وها هم الآن لا يتذكرون حتى إنهم رفضوا منع التصعيد بعدم دعمهم مشروع بيان مجلس الأمن الدولي المقترح والذي يدين الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية.

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن الإسرائيليين يقدمون أنفسهم على أنهم ضحايا والجميع الباقون مذنبون وهذا السيناريو سيتبعه رعاتهم الغربيين في اجتماع مجلس الأمن الدولي القادم.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا رفضت في وقت سابق مناقشة مشروع بيان مقترح من روسيا لمجلس الأمن الدولي يدين الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

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