مجلس الأمن القومي الإيراني: الاحتلال الإسرائيلي سيتلقى رداً أقوى عشرات المرات إذا واصل أعماله الشريرة

طهران-سانا

أكد مجلس الأمن القومي الإيراني أن كيان الاحتلال الإسرائيلي سيتلقى رداً أقوى عشرات المرات إذا واصل أعماله الشريرة ضد إيران بأي وسيلة.

وقال المجلس في بيان اليوم: إن العملية الإيرانية ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة تمت استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وسببها تجاوز الكيان الصهيوني للخطوط الحمراء.

وأشار المجلس إلى أن القوات المسلحة الإيرانية اتخذت الحد الأدنى من الإجراءات العقابية اللازمة ضد الكيان الصهيوني المعتدي واستهدفت فقط القاعدة الجوية والاستخباراتية والعسكرية لهذا الكيان وتجنبت مهاجمة المنشآت الاقتصادية والبنية التحتية وليس لديها حالياً أي عمل عسكري آخر على جدول أعمالها.

وقال المجلس: “إذا أراد الكيان الصهيوني مواصلة أعماله الشريرة ضد إيران بأي وسيلة وعلى أي مستوى فسوف يلقى 10 أضعاف الرد المماثل”.

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