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ليفربول وأرسنال يخسرا صدارة الدوري لصالح مانشستر ستي

2024-04-14

لندن-سانا

سقط ليفربول أمام ضيفه كريستال بالاس بهدف دون رد اليوم على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 33 بالدوري الإنكليزي لكرة القدم.

سجل إيبيرشي إيزي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14 ليسقط ليفربول على ملعبه للمباراة الثانية على التوالي بعد ثلاثية نظيفة أمام أتالانتا في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي.

وتجمد رصيد ليفربول عند 71 نقطة ليبقى في المركز الثالث متخلفا بفارق الأهداف عن أرسنال الذي خسر بدوره أمام أستون فيلا بهدفين دون رد سجلهما ليون بايلي وأولي وانكينز عند الدقيقتين 84 و87.

بينما يتصدر مانشستر سيتي سلم الترتيب برصيد 73 نقطة.

وحصل أستون فيلا على المركز الرابع برصيد 63 نقطة بينما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر.

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