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العدو الإسرائيلي يشن غارات جديدة على عدد من المناطق اللبنانية

2024-04-14

بيروت-سانا

واصل طيران العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على عدد من البلدات والمناطق جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارة منزلاً في بلدة مارون الراس بينما قصف بالمدفعية الأحياء السكنية في بلدة عيتا الشعب من مرابضه داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشن طيران العدو غارة على بلدة الضهيره استهدفت منزلاً ودمرته بالكامل وغارة أخرى على كفركلا، وكذلك استهدف أطراف بلدة حولا بالقرب من موقع العباد.

كما حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط كما أطلق القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية.

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